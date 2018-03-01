Геркус: "Матч со "Спартаком" - решающий для соперника, но не для нас"
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о предстоящем матче РФПЛ, в котором его команда сыграет против другого столичного клуба - "Спартака".
"Матч со "Спартаком" - решающий для них. Не для нас. Мы со "Спартаком" находимся в разных ситуациях. Но, безусловно, мы хотим сыграть в нем и выиграть", - приводит слова клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.
Напомним, Геркус прокомментировал ситуацию с переносом кубкового матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Урал
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12