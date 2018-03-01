Геркус: "Матч со "Спартаком" - решающий для соперника, но не для нас"

Теги локомотив москваспартак москваилья геркус

Геркус: "Матч со "Спартаком" - решающий для соперника, но не для нас"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о предстоящем матче РФПЛ, в котором его команда сыграет против другого столичного клуба - "Спартака".

"Матч со "Спартаком" - решающий для них. Не для нас. Мы со "Спартаком" находимся в разных ситуациях. Но, безусловно, мы хотим сыграть в нем и выиграть", - приводит слова клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Геркус прокомментировал ситуацию с переносом кубкового матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов