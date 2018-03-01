Геркус: "Матч со "Спартаком" - решающий для соперника, но не для нас"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о предстоящем матче РФПЛ, в котором его команда сыграет против другого столичного клуба - "Спартака".

"Матч со "Спартаком" - решающий для них. Не для нас. Мы со "Спартаком" находимся в разных ситуациях. Но, безусловно, мы хотим сыграть в нем и выиграть", - приводит слова клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Геркус прокомментировал ситуацию с переносом кубкового матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". | soccernews.ru