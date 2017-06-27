Геркус: "Майкона не устроили условия личного контракта"

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Геркус: "Майкона не устроили условия личного контракта"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, почему клуб расстался с бразильским нападающим Майконом.

"Мы сделали Майкону несколько разных предложений - меньших по деньгам, чем он получал раньше. Условия его не устроили, и он перешел в "Антальяспор". Вот и вся история", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что 27-летний Майкон выступал за "Локомотив" с 2010 года, провел за клуб 192 матча и забил 32 гола.

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