Геркус: "Мнение Семина при совершении всех сделок является определяющим"

Теги локомотив москваюрий семинилья геркус

Геркус: "Мнение Семина при совершении всех сделок является определяющим"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о роли главного тренера своей команды Юрия Семина в трансферных делах клуба.

"Процесс приобретения и продления контрактов футболистов - сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет совета директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим", - написал клубный босс "железнодорожников" в своем инстаграме.

Напомним, в "Локомотиве" назвали имена игроков, которые не продаются. | soccernews.ru

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