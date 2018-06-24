Геркус: "Мнение Семина при совершении всех сделок является определяющим"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о роли главного тренера своей команды Юрия Семина в трансферных делах клуба.

"Процесс приобретения и продления контрактов футболистов - сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет совета директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим", - написал клубный босс "железнодорожников" в своем инстаграме.

Напомним, в "Локомотиве" назвали имена игроков, которые не продаются. | soccernews.ru