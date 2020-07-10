Геркус мощно высказался о возможном приглашении Евсеева в "Спартак"

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Геркус мощно высказался о возможном приглашении Евсеева в "Спартак"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о своём отношении к идее пригласить наставника "Уфы" Вадима Евсеева на пост главного тренера "Спартака" вместо Доменико Тедеско.

"Смешно. "Уфа" играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать как краска сохнет - интереснее. Восемь матчей за сезон со счётом 0:0! Такого футбола вы хотите для "Спартака"?" - написал Геркус в твиттере.

Напомним, что ранее из "Уфы" в "Спартак" перебрался генеральный директор Шамиль Газизов.

Евсеев в прошлом отдал "красно-белым" шесть лет игровой карьеры (1993-1999).

Не пропустите: Газизов высказался о возможном приглашении Евсеева в "Спартак". | http://soccernews.ru
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