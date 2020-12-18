Геркус может стать президентом ФНЛ
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборы президента ФНЛ.
"Я в раздумьях, мне это интересно. Я изучаю вопрос. Клубы хотят выдвинуть, я консультируюсь. Окончательное решение приму сегодня", - сказал функционер.
Напомним, что ФНЛ осталась без руководителя 7 декабря после заявления об уходе с поста тогдашнего президента Игоря Ефремова, который возглавлял лигу на протяжении 10 лет.
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