Геркус может стать президентом ФНЛ

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Геркус может стать президентом ФНЛ

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборы президента ФНЛ.

"Я в раздумьях, мне это интересно. Я изучаю вопрос. Клубы хотят выдвинуть, я консультируюсь. Окончательное решение приму сегодня", - сказал функционер.

Напомним, что ФНЛ осталась без руководителя 7 декабря после заявления об уходе с поста тогдашнего президента Игоря Ефремова, который возглавлял лигу на протяжении 10 лет.

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