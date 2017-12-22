Геркус: "Мы довольно долго переподписывали Миранчуков, и в итоге оказались правы"

Теги локомотив москваалексей миранчукантон миранчук

Геркус: "Мы довольно долго переподписывали Миранчуков, и в итоге оказались правы"Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал выступления полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.

"Мы довольно долго переподписывали Миранчуков, и в итоге оказались правы. Такого развития, которое Алексей и Антон получили в "Локомотиве", у них не было бы нигде. Вначале осторожно высказывались на эту тему, а сейчас можно сказать, что поступили абсолютно верно.

Мы сейчас наблюдаем первый отрезок блистательной карьеры Алексея, она только расцветает. То, как он заиграл, не идет ни в какое сравнение с предыдущим годом, когда Алексей, кстати, тоже выступал хорошо, но главные его победы впереди", - сказал он.

Читайте: Кириченко назвал игрока с мировым именем, на которого похож Алексей Миранчук  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов