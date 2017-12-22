Геркус: "Мы довольно долго переподписывали Миранчуков, и в итоге оказались правы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал выступления полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.

"Мы довольно долго переподписывали Миранчуков, и в итоге оказались правы. Такого развития, которое Алексей и Антон получили в "Локомотиве", у них не было бы нигде. Вначале осторожно высказывались на эту тему, а сейчас можно сказать, что поступили абсолютно верно.

Мы сейчас наблюдаем первый отрезок блистательной карьеры Алексея, она только расцветает. То, как он заиграл, не идет ни в какое сравнение с предыдущим годом, когда Алексей, кстати, тоже выступал хорошо, но главные его победы впереди", - сказал он.

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