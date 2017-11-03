Геркус: "Мы очень расстроены и разочарованы поражением "Локомотива" от "Шерифа"



Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы очень расстроены и разочарованы после такого матча. Безусловно, команда сможет оправиться после поражения. Впереди важная игра с ЦСКА. Что касается травмы Гильерме, то пока не заверено, насколько она является тяжёлой. Завтра будет медицинское обследование, после чего уже будет информация", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

После этого матча "Локомотив" с пятью очками в активе занимает третье место в группе.

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