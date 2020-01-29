Геркус намерен подать ответный иск к "Локомотиву"

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Геркус намерен подать ответный иск к "Локомотиву"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что он подаст ответный иск к московскому клубу.

"Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в Instagram, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска", – приводят слова Геркуса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" требуют от бывшего руководителя 144 миллиона рублей.

47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.

Не пропустите: В "Локомотиве" объяснили, почему подали иск против Геркуса. | http://soccernews.ru

 
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