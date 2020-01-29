Геркус намерен подать ответный иск к "Локомотиву"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что он подаст ответный иск к московскому клубу.
"Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в Instagram, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска", – приводят слова Геркуса российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "железнодорожники" требуют от бывшего руководителя 144 миллиона рублей.
47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.
Не пропустите: В "Локомотиве" объяснили, почему подали иск против Геркуса. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
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|ЦСКА Москва
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|5
|Локомотив Москва
|19
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|Арсенал Тула
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|25
|7
|Уфа
|19
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|8
|Динамо Москва
|19
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|9
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
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|14
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|18
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|Крылья Советов
|19
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|18
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