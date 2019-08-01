Геркус назвал два суперклуба РПЛ
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус не отнёс "железнодорожников" к ведущим клубам российской Премьер-лиги.
"Спартак" - это суперклуб. У нас в стране таких два - "Зенит" и "Спартак". Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности", - сказал Геркус.
Стоит отметить, что "Зенит" пять раз становился чемпионом России в современной истории. В активе "Спартака" 10 таких титулов.
Не пропустите: РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо". | http://soccernews.ru
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Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0