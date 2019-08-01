Геркус назвал два суперклуба РПЛ

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Геркус назвал два суперклуба РПЛ

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус не отнёс "железнодорожников" к ведущим клубам российской Премьер-лиги.

"Спартак" - это суперклуб. У нас в стране таких два - "Зенит" и "Спартак". Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности", - сказал Геркус.

Стоит отметить, что "Зенит" пять раз становился чемпионом России в современной истории. В активе "Спартака" 10 таких титулов.

Не пропустите: РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо". | http://soccernews.ru
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