Геркус назвал имя желательного соперника "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус назвал имя желательного соперника своей команды по 1/16 финала Лиги Европы.

"Было бы интересно в 1/16 Лиги Европы сыграть с "Селтиком". Крутой стадион, великолепные болельщики, команда с именем и историей, замечательная страна. Очень атмосферное противостояние может нас ждать", - написал Геркус в своем твиттере.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Тосно". | soccernews.ru