Геркус назвал матч ЦСКА и "Уфы" главным эмоциональным взрывом 21-го тура РПЛ

Экс - президент "Локомотива" Илья Геркус в своем инстаграме ярко высказался о матче 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой".

"Главный эмоциональный взрыв тура произошел на "ВЭБ Арене". Давно не доводилось видеть, чтобы ЦСКА таким образом отдавал свою игру. 85 минут армейцы буквально не замечали своего соперника, а затем пропустили два фантасмагорических гола. Первый - коленом, второй - после грубейшей ошибки всей линии обороны. И здесь привычное оправдание в стиле "это футбол" уже не подходит. Я бы сказал, что это нереальное стечение обстоятельств наяву. Именно таким образом ЦСКА выпадает из первой тройки", - написал Геркус.

Напомним, на протяжении всего матча московский клуб вел в счете 2:0, однако башкирская команда в конце тайма сумела забить два ответных гола.

ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.

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