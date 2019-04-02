Геркус назвал матч ЦСКА и "Уфы" главным эмоциональным взрывом 21-го тура РПЛ
Экс - президент "Локомотива" Илья Геркус в своем инстаграме ярко высказался о матче 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой".
"Главный эмоциональный взрыв тура произошел на "ВЭБ Арене". Давно не доводилось видеть, чтобы ЦСКА таким образом отдавал свою игру. 85 минут армейцы буквально не замечали своего соперника, а затем пропустили два фантасмагорических гола. Первый - коленом, второй - после грубейшей ошибки всей линии обороны. И здесь привычное оправдание в стиле "это футбол" уже не подходит. Я бы сказал, что это нереальное стечение обстоятельств наяву. Именно таким образом ЦСКА выпадает из первой тройки", - написал Геркус.
Напомним, на протяжении всего матча московский клуб вел в счете 2:0, однако башкирская команда в конце тайма сумела забить два ответных гола.
ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12