Геркус назвал свой лучший трансфер

Теги локомотив москваилья геркусджефферсон фарфан

Геркус назвал свой лучший трансфер

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал свой лучший трансфер во время работы в московском клубе.

"Наверное, мой лучший трансфер в "Локомотиве" - это Фарфан. По эффекту, по той радости, которую мы сейчас испытываем. Замечательный парень. Здорово, что именно у нас он ярко засиял. Его светом залит финал года. Фарфан выигрывает одну встречу за другой. Очевидно, что тренеры вложили в Фарфана свой труд. Так совпало, что сейчас встретились именно этот игрок и этот тренер. Один в состоянии выйти на прежний уровень, а другой - помочь ему это сделать. Не стоит забывать и про партнёров, рядом с которыми Фарфан оказался. Вся эта химия - чудо" - сказал Геркус.

Напомним, что 33-летний Фарфан перешёл в "Локомотив" в январе этого года, сыграл 30 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Геркус: "Дзюба для "Локомотива" не очень актуален". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов