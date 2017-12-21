Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал свой лучший трансфер во время работы в московском клубе.

"Наверное, мой лучший трансфер в "Локомотиве" - это Фарфан. По эффекту, по той радости, которую мы сейчас испытываем. Замечательный парень. Здорово, что именно у нас он ярко засиял. Его светом залит финал года. Фарфан выигрывает одну встречу за другой. Очевидно, что тренеры вложили в Фарфана свой труд. Так совпало, что сейчас встретились именно этот игрок и этот тренер. Один в состоянии выйти на прежний уровень, а другой - помочь ему это сделать. Не стоит забывать и про партнёров, рядом с которыми Фарфан оказался. Вся эта химия - чудо" - сказал Геркус.

Напомним, что 33-летний Фарфан перешёл в "Локомотив" в январе этого года, сыграл 30 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

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