Геркус назвал трёх тренеров, которые рассматривались на замену Сёмину в 2017 году
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус признался, что в 2017 году клубом рассматривалась возможность смены главного тренера.
По словам функционера, "железнодорожники" выбирали между тремя специалистами-легионерами. Речь идёт о колумбийце Рейнальдо Руэде, немце Армине Фе и валлийце Крисе Коулмэне.
Геркус добавил, что кандидатуры предлагал нынешний гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе.
"Отдал список спортивному директору. Он сказал, что не совсем подходящие люди. Лишь этот Фе вроде ничего. Это же не секрет, что мы обсуждали позицию тренера. Я решил оставить Сёмина. Это была моя прерогатива как президента", - сказал Геркус.
В итоге в сезоне 2017/18 "Локомотив" стал чемпионом России.
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