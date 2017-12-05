Геркус: "Не нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом"



Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под флагом РФ.

"Не надо ехать. Это дискриминация, не нужно унижаться и принимать эти новые правила", – написал Геркус в твиттере.

Напомним, что россияне наказаны за систематическое употребления допинга.

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