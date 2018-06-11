Геркус не стал комментировать возможный уход из "Локомотива"

Илья Геркус не стал комментировать возможный уход с поста президента "Локомотива".

"Без комментариев" - коротко ответил функционер на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Геркус задумался об уходе из "Локомотива" из-за конфликта с главным тренером команды Юрием Сёминым.

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