Геркус: "Никто не разбирается в футболе лучше Сёмина"

Теги локомотив москваилья геркусюрий семин

Геркус: "Никто не разбирается в футболе лучше Сёмина"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высоко отозвался о наставнике "железнодорожников" Юрие Сёмине.

"Я не претендовал на то, что разбираюсь в футболе лучше Семина. Никто вообще не разбирается в футболе лучше него. Может, такие люди и есть на планете Земля, но я таких не встречал. После ухода из "Локомотива" у меня не осталось никакого осадка и нет обиды", - сказал функционер.

Ранее Сёмин, рассказывая о конфликте с Геркусом, заявил, что не приемлет вмешательство в свою работу людей, которые понимают в футболе меньше, чем он.

Напомним, что 46-летний менеджер занимал пост генерального директора "Локо" с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период команда выиграла РПЛ и Кубок России.

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