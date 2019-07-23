Геркус: "Никто не разбирается в футболе лучше Сёмина"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высоко отозвался о наставнике "железнодорожников" Юрие Сёмине.
"Я не претендовал на то, что разбираюсь в футболе лучше Семина. Никто вообще не разбирается в футболе лучше него. Может, такие люди и есть на планете Земля, но я таких не встречал. После ухода из "Локомотива" у меня не осталось никакого осадка и нет обиды", - сказал функционер.
Ранее Сёмин, рассказывая о конфликте с Геркусом, заявил, что не приемлет вмешательство в свою работу людей, которые понимают в футболе меньше, чем он.
Напомним, что 46-летний менеджер занимал пост генерального директора "Локо" с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период команда выиграла РПЛ и Кубок России.
Не пропустите: Буффон мог перейти в "Локомотив". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гризманн выйдет в стартовом составе "Барселоны" на товарищеский матч с "Челси"
-
Зидан выгоняет Бэйла из "Реала" из-за Погба
-
Переход Коэнтрау в ПАОК сорвался
-
Гвардиола: "Сумасшедший график современного футбола убивает игроков"
-
Кононов прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации Лиги Европы для "Спартака"
-
"Кристал Пэлас" отклонил первое предложение "Арсенала" по Заа
-
"Интер" сделал выбор между Лукаку и Джеко
-
"Ростов" отреагировал на избиение фанатов "Спартака" сотрудниками ОМОНа
-
Птенцы Фрэнки. Кто из молодёжи "Челси" будет пользоваться доверием нового тренера
-
"Барселона" и "Челси" потроллили друг друга в преддверии товарищеского матча
-
Махрезу могут запретить въезд в Египет из-за политического скандала
-
"Арсенал" договорился об аренде хавбека "Реала"
-
Геркус: "Никто не разбирается в футболе лучше Сёмина"
-
"Ювентус" предложит за Неймара двух игроков с доплатой
-
Кариус отклонил пять предложений от других клубов
-
Зидан высказался о ситуации с Бэйлом
-
СМИ: Филипе Луис стал игроком "Фламенго"
-
"Спартак" согласовал с ПСВ покупку Перейро
-
"Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии"
-
1
"Бетис" объявил о переходе Фекира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0