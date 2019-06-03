Геркус - о девушке, выбежавшей на поле во время ЛЧ: "Ее надо засудить миллионов на 10 долларов"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своём "твиттере" резко высказался о ситуации произошедшей во время финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2).

Напомним, в первом тайме на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански в полураздетом виде. После этого инцидента на ее инстаграм подписалось около 2 млн человек.

"По-хорошему, её надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась", - написал Геркус.

Ранее сообщалось, что инстаграм модели заблокировали.

А еще: Модель Кинси Воланскипрокомментировала блокировку своего аккаунта в "Инстаграм"| http://soccernews.ru