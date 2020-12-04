Геркус - о клубах РПЛ в еврокубках: "Какое-то соревнование по самоуничтожению"
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о выступлении российских команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
"Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают. Зачем вот так делать? Неужели непонятно: людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... предательство просто какое-то", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, что "Зенит" и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в евровесну. "Краснодар" выиграл только один матч из пяти и пробился в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" добыл три ничьи и также претендует на 1/16 финала ЛЕ, но для этого "железнодорожникам" нужно в гостях победить "Баварию".
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