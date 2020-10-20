Геркус - о поражении "Зенита": "Очень грустно. Безыдейно, бессмысленно, боязливо. Стыдно"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале отреагировал на поражение "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов от "Брюгге" (1:2).

Отметим, встреча проходила на домашнем стадионе петербургского клуба.

"Очень грустно. Безыдейно, бессмысленно, боязливо. Стыдно пропускать от такой команды два из вратарской.

Снова не готовы к ЛЧ. Что же нужно чтобы подготовиться?" - написал Геркус.

Напомним, завтра, 21 октября, "Локомотив" на выезде сыграет с "Зальцбургом" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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