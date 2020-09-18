Геркус - о вылете "Динамо" из Лиги Европы: "Такому колхозу мы проигрываем впервые"

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Геркус - о вылете "Динамо" из Лиги Европы: "Такому колхозу мы проигрываем впервые"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о своём отношении к поражению московского "Динамо" от тбилисского "Локомотива" в отборочной игре Лиги Европы.

"Катастрофа "Динамо" случилась не то чтобы неожиданно. Еврокубковые игры в один раунд - это немного другой спорт. Чтобы в него выигрывать, нужно быть предельно сконцентрированным, отмобилизованным, выставить на поле лучших, иметь план на игру и давить-давить-давить все 95 минут. По-другому матчи не выиграть. Отбросим разговоры про плохое поле, график, перелёт, невезение и прочее. Что "Динамо" концептуально сделало не так?

Доверили команду в сложный период молодому тренеру почти без опыта работы в профессиональном футболе (оставим за скобками "Динамо-2 СПб" с ПФЛ). И взвалили на него работу по кардинальной перестройке команды. С таким и опытные тренеры не всегда справляются, а тут молодой. Рискуете - будьте готовы к болезненным ошибкам. Хотите результата - инвестируйте в опытного тренера. Ищите, отбирайте, платите зарплату, терпите.

"Динамо" проводит масштабную перестройку. И игра пришлась в самый разгар "ремонтных работ". Купленный в прошлом сезоне дорогущий Филипп, как и ожидалось, оказался совершенно неподходящим для "Динамо" игроком. 3 гола с игры за сезон с лишним. Непонятно, как его использовать. Игру он не ведёт, как ожидалось. Сложная деталь для другого устройства. Вообще состав "Динамо" напоминает пазлы из разных наборов.

Шиманьски, Комличенко, Н’Жи - отличные игроки каждый сам по себе. Непонятно только, как им играть вместе. Все пока играют сами по себе в свой собственный футбол. Сплачиваются они только под давлением сильных соперников. Когда нужно давить самим, рассыпаются. В общем, грусть. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но, судя по общим тенденциям в нашем футболе - теперь это обыденность, нужно привыкать", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

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