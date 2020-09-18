Геркус - о вылете "Динамо": "Увольнять за такое надо сразу"

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Геркус - о вылете "Динамо": "Увольнять за такое надо сразу"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал вылет "Динамо" из Лиги Европы.

Напомним, что во втором отборочном раунде Лиги Европы московский клуб уступил "Локомотиву" Тбилиси (1:2).

"Увольнять за такое надо сразу. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так???" - написал Геркус в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.

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