Геркус - о вылете "Динамо": "Увольнять за такое надо сразу"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал вылет "Динамо" из Лиги Европы.

Напомним, что во втором отборочном раунде Лиги Европы московский клуб уступил "Локомотиву" Тбилиси (1:2).

"Увольнять за такое надо сразу. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так???" - написал Геркус в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.

Читайте также: Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы. | http://soccernews.ru