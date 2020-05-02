Геркус объяснил, почему Фролов не имел права критиковать российскую власть

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал скандал с интервью вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова, в котором он критикует российскую власть и президента страны Владимира Путина.

"Сам факт, что вратарь затронул политические темы, второстепенен. Имеет человек какую-то позицию – пусть имеет, у нас всё-таки свободная страна, каждый может высказывать какое-то альтернативное мнение. Но совершенно другой момент: Фролов является сотрудником футбольного клуба. А основная тема для футбольного клуба - разговор о футболе. Превращать беседу в полемическую площадку, наверное, неправильно. Парень должен был согласовать с пресс-службой: можно ли я на эти темы повыступаю? Ему стоило ответить: лучше не надо, это не наша миссия, не нужно нам и начинать. Ведь мы приветствуем болельщиков с любыми политическими взглядами, нам важно, чтобы они футбол любили.

Такой должна быть политика: любишь футбол, или не любишь футбол. А не "за коммунистов ты, или за "Единую Россию". Хочет игрок высказаться? Пусть делает это не как представитель клуба. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. Поймите меня правильно, это не цензура. Просто человек нанимается в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов тем, что он выражает несогласие с их политической позицией", - сказал Геркус.

Напомним, что "Крылья" оштрафовали Фролова за ущерб интересам клуба, однако контракт с ним расторгать не стали.

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