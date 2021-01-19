Геркус объявил об отказе от участия в выборах президента ФНЛ
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что не будет участвовать в выборах нового президента ФНЛ.
"Друзья! Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах. Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов лиги, три клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития лиги.
Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе. В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований. На объединение ФНЛ с ПФЛ и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах. На реализацию этого курса РФС выдвинул своего генерального секретаря Александра Александровича Алаева. Желаю ему успеха!" - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, что ФНЛ осталась без руководителя 7 декабря 2020 года после заявления об уходе с поста тогдашнего президента Игоря Ефремова, который возглавлял лигу на протяжении 10 лет.
Ожидается, что в выборах, которые состоятся 25 февраля, примут участие исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов и генсек РФС Александр Алаев.
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