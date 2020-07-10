Геркус оценил борьбу за второе место в РПЛ

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о том, как проходит борьба за второе место в российской Премьер-лиге.

"Гонка за второе место протекает в режиме "кто меньше поскользнётся". Николич с "Локомотивом" при всех своих заморочках (а его стиль уже видно сквозь сёминский пока "Локо") увереннее всех идёт к цели, хоть и спотыкается. Уровень команды, уровень скамейки (хоть он и высказывает недовольство по её поводу) помогают держать соперников в напряжении, сохранять структуру игры и компактность. 9 очков и огромные шансы на второе место. Осталось не проиграть "Уфе" и ЦСКА и дело в шляпе.

Второй фаворит гонки - "Краснодар" начал с того, что под всеобщие аплодисменты перенёс матч с "Динамо" и ужесточил себе календарь, но при этом получил возможность догонять, лидируя по потерянным очкам. А тут ещё и подарок прилетел от "Оренбурга" в виде технической победы. Но оказалось, что такая благоприятная позиция для преследования не работает для Мусаева. Раз за разом он не пользуется шансом. Ничья и два поражения. Итого 4 очка (даже при игре в запасе) - это призрачные шансы на второе, в реальности третье/четвертое место.

Карпин с "Ростовом" получил на старте обидную ситуацию с карантином, которая мало того что стоила трёх очков в "детском" матче с "Сочи", так и сбила всю подготовку. После резвого старта с Тулой, последовало две ничьи и поражение от "Уфы". 5 очков и шансы разве что на третье место. ЦСКА с Гончаренко после разгрома от "Зенита" казались значительно слабее, чем они были на самом деле. Последующие игры показали кто в нашем футболе настоящий мастер финишных отрезков. 10 очков и очная встреча с "Локомотивом". Есть шансы на второе место и хорошие шансы - на третье", - написал Геркус в телеграм-канале.

Напомним, что команда, финишировавшая в РПЛ второй, получит прямую путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов, а бронзовый призёр чемпионата сыграет в квалификации главного еврокубка.

По итогам 27 туров в активе "Локомотива" 50 очков, ЦСКА - 46, "Краснодара" - 45, "Ростова" - 43. У "быков" в отличие от конкурентов есть матч в запасе.

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