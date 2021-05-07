Геркус оценил перспективы Руя Витории на посту главного тренера "Спартака"
Фото "Бизнес Online" / Ирина Ерохина
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном назначении португальца Руя Витории на пост наставника московского "Спартака".
"Взглянем на Виторию - потенциально самого вероятного тренера "Спартака". Что мы о нём знаем? Успешный старт карьеры в Португалии. Трёхлетний контракт с "Бенфикой" и супер успешное выступление с этой командой. Клубные рекорды, требл и квадрупл, переподписание, но затем спад, провал в группе Лиги Чемпионов и посреди неудачно складывающегося сезона 2018/2019 нашего героя попросили.
К слову сказать, он и сам намеревался сменить работу, активно ища варианты на Ближнем Востоке. В той же Аравии, куда Руй Витория в итоге и отъехал, активно тренировал его предшественник в "Бенфике", а также бывший тренер "Спортинга" Жорже Жезуш. В первый сезон Витория приняв "Ан-Наср" на втором месте, довёл её до титула, во втором ещё раз выиграл титул. В текущем сезоне потерпев 6 поражений из 10 игр на старте, наш герой оставил команду на последнем 16-м месте, расторгнув контракт по обоюдному согласию.
При таких обстоятельствах вариант со "Спартаком" для Витории - отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига Чемпионов, если очень повезёт или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы. Выступит хорошо - вернётся в Португалию или в Бразилию. Не получится - заработает денег.
Владельцы "Спартака" тоже получают свои преимущества: реноме - тренер всё же с титулами, обыгрывал "Зенит" в плей-офф ЛЧ, но без амбиций лезть в селекцию и управление. Получится - весь почёт руководителям, нет - тренер не подошёл, бывает. Уйдёт без скандалов. Это тоже часть пакета. Win-win", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, что "Спартак" ищет замену Доменико Тедеско, который покинет команду в июне в связи с истечением срока контракта.
Не пропустите: "Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку
-
Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в этом сезоне
-
Стал известен размер призовых игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" за победу в ЛЧ
-
1
"Реал" определился со стоимостью Азара
-
"Рубин" собирается подписать защитника "Сочи"
-
Кавани повторил достижение Фалькао и Обамеянга в Лиге Европы
-
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
-
"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за опорника "Уфы"
-
У Чалханоглу есть предложения от топ-клубов из Италии, Англии и Турции
-
Геркус оценил перспективы Руя Витории на посту главного тренера "Спартака"
-
Махрез признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски
-
Клуб АПЛ нацелился на вратаря "Краснодара" Сафонова
-
"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту
-
"Боруссия" готова снизить цену на Санчо
-
"Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско
-
"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Радимова дисквалифицировали на 5 матчей