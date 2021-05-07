Геркус оценил перспективы Руя Витории на посту главного тренера "Спартака"

Фото "Бизнес Online" / Ирина Ерохина

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном назначении португальца Руя Витории на пост наставника московского "Спартака".

"Взглянем на Виторию - потенциально самого вероятного тренера "Спартака". Что мы о нём знаем? Успешный старт карьеры в Португалии. Трёхлетний контракт с "Бенфикой" и супер успешное выступление с этой командой. Клубные рекорды, требл и квадрупл, переподписание, но затем спад, провал в группе Лиги Чемпионов и посреди неудачно складывающегося сезона 2018/2019 нашего героя попросили.

К слову сказать, он и сам намеревался сменить работу, активно ища варианты на Ближнем Востоке. В той же Аравии, куда Руй Витория в итоге и отъехал, активно тренировал его предшественник в "Бенфике", а также бывший тренер "Спортинга" Жорже Жезуш. В первый сезон Витория приняв "Ан-Наср" на втором месте, довёл её до титула, во втором ещё раз выиграл титул. В текущем сезоне потерпев 6 поражений из 10 игр на старте, наш герой оставил команду на последнем 16-м месте, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

При таких обстоятельствах вариант со "Спартаком" для Витории - отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига Чемпионов, если очень повезёт или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы. Выступит хорошо - вернётся в Португалию или в Бразилию. Не получится - заработает денег.

Владельцы "Спартака" тоже получают свои преимущества: реноме - тренер всё же с титулами, обыгрывал "Зенит" в плей-офф ЛЧ, но без амбиций лезть в селекцию и управление. Получится - весь почёт руководителям, нет - тренер не подошёл, бывает. Уйдёт без скандалов. Это тоже часть пакета. Win-win", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Спартак" ищет замену Доменико Тедеско, который покинет команду в июне в связи с истечением срока контракта.

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