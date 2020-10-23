Геркус оценил выступление российских клубов в еврокубках

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о результатах команд из РПЛ в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что российские клубы не выиграли ни одного из четырёх матчей на этой неделе - три ничьи и одно поражение.

"ЦСКА потратил на приобретения летом около 30 миллионов евро, у них прекрасная собственная молодёжь, отличный тренер, который долго в команде, успел поиграть, набраться опыта. Тем не менее результат от столкновения с внешним, "нероссийским" футболом примерно такой же, как и у остальных коллег по цеху.

Получается статистика. Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов. Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

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