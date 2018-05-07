Геркус: "Опасности от "Зенита" не ощущал"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу своей команды в чемпионском матче против питерского "Зенита".

"Локомотив" предельно сконцентрировано сыграл в центральной зоне и защите. Мы вернулись к старой доброй проверенной схеме, по которой успешно играли осенью. И она сработала. Каких-то негативных предчувствий у меня не было, и я не ощущал опасности от "Зенита". Видно было, что питерцы неплохо оборонялись, но у наших ворот ничего не создавали", - цитирует клубного босса "железнодорожников" СЭ.

Напомним, Семин не исключил ухода из "Локомотива" братьев Миранчуков. | soccernews.ru