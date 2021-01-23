Геркус опубликовал свой план развития футбола в регионах России
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус считает, что в каждом российском регионе должен быть профессиональный клуб.
"Хочется порассуждать о футболе в регионах России и распространённых в связи с этим мифах и предрассудках. В наши дни в ПФЛ - третьей и последней ступени футбольной пирамиды РПЛ - ФНЛ - ПФЛ - встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные. В диапазоне от 12 до 15 миллионов рублей за сезон.
Зарплаты игроков в таких командах - в районе 30 тысяч рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тысяч это минимум. Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съёмное жильё совсем тяжело. Альтернатива - жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом. Но мы отвлеклись.
Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тысяч за игру. Полтора - два миллиона за сезон. Итого за сезон, повторюсь, 12-15 миллионов минимум. Если 30-50 - это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ.
Подъёмны ли такие траты для региональных бюджетов? Давайте посмотрим. Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов – примерно 30 миллиардов рублей в год. Выделяя, например 15 миллионов, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне.
В конце концов местный клуб - это визитная карточка региона, его витрина. До какой-то степени эти расходы можно считать рекламой региона. С другой стороны, если хотя бы тысячи две зрителей регулярно ходят на матчи - это важная социальная функция, рубрика в местных новостях, локальный патриотизм, да и просто развлечение. С третьей стороны, лучшие выпускники местных футбольных школ - а ДЮСШ во множестве есть в каждом регионе России - могут получить возможность хотя бы лет пять поиграть в профессиональном футболе.
Исходя из этой логики, у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъёмное бремя, от него есть вполне измеряемая польза", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
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