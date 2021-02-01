Геркус отозвал иск против "Локомотива"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что он заключил мировое соглашение с московским клубом и отозвал иск.

"Я заключил по этому вопросу мировое соглашение с "Локомотивом". Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом. Новый руководитель клуба – Владимир Леонченко – проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации "Локомотива" и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу!" – написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, что "Локомотив" по инициативе бывшего генерального директора клуба Василия Кикнадзе подал иск против Геркуса на сумму более 144 миллионов рублей. Кикнадзе обвинял Геркуса в злоупотреблении полномочиями при премировании сотрудников. Впрочем, суд отклонил иск Кикнадзе. После этого Геркус потребовал взыскать с "Локомотива" 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации за понесенные им расходы на суд.

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