Геркус отозвал иск против "Локомотива"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что он заключил мировое соглашение с московским клубом и отозвал иск.
"Я заключил по этому вопросу мировое соглашение с "Локомотивом". Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом. Новый руководитель клуба – Владимир Леонченко – проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации "Локомотива" и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу!" – написал Геркус в своем Telegram-канале.
Напомним, что "Локомотив" по инициативе бывшего генерального директора клуба Василия Кикнадзе подал иск против Геркуса на сумму более 144 миллионов рублей. Кикнадзе обвинял Геркуса в злоупотреблении полномочиями при премировании сотрудников. Впрочем, суд отклонил иск Кикнадзе. После этого Геркус потребовал взыскать с "Локомотива" 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации за понесенные им расходы на суд.
Не пропустите: Геркус опубликовал свой план развития футбола в регионах России. | http://soccernews.ru
главное
-
Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)
-
"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины
-
Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси
-
"Барселона" должна Месси еще почти 40 миллионов евро
Лента новостей
-
Селезнев - про свое исключение: "Пишут бред! Как я мог приехать пьяным на игру?"
-
"Ростов" опубликовал расписание матчей на втором сборе
-
Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука
-
Иско вновь попросил "Реал" о трансфере
-
В "Спартаке" рассказали о состоянии Соболева, перенесшего операцию на колене
-
Геркус отозвал иск против "Локомотива"
-
Лаутаро Мартинес впервые стал отцом (фото)
-
Киевское "Динамо" обыграло грузинский клуб в товарищеском матче
-
Глушаков отреагировал на возможное возвращение Промеса в "Спартак"
-
"КАМАЗ" усилился нападающим ЦСКА
-
2
"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси
-
Как выглядит сейчас донецкий стадион "Донбасс Арена": фото
-
Сын легенды "Арсенала" подписал контракт с "Уотфордом"
-
"Барселона" задолжала Месси более 60 миллионов евро по зарплате
-
"Рома" перехватила трансферную цель "Ювентуса"
-
"Хоффенхайм" усилился защитником "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года
-
Боярский высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Кариус досрочно вернется в "Ливерпуль"
-
Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"