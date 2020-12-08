Геркус отреагировал на увольнение Газизова из "Спартака"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора "Спартака".
"Так нельзя. Можно как угодно относиться к "Спартаку" — не любить, хейтить, — но нельзя его не уважать. А тут "Спартак" не уважает сам себя. Это очень неприятно. Проявите немного достоинства и уважения", — написал Геркус в своем Twitter.
Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.
После 17 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одинаковое количество очков с лидирующим "Зенитом".
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