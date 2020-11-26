Геркус отреагировал на возможный уход Газизова из "Спартака"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов может покинуть клуб.

"Спартак переходит на систему "весна-осень"? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?" - написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, что "Спартак" объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. В связи с этим полномочия Газизова значительно сократятся.

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