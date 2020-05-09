Геркус отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами

Теги локомотив москваилья геркус

Геркус отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус выразил своё несогласие с трактовкой истории от американского Белого дома.

"8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит", - говорится в публикации Белого дома, посвящённой 75-й годовщине окончания второй мировой войны.

"Это сделали русские. Вместе с союзниками", - написал Геркус в комментариях к посту.

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