Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус выразил своё несогласие с трактовкой истории от американского Белого дома.

"8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит", - говорится в публикации Белого дома, посвящённой 75-й годовщине окончания второй мировой войны.

"Это сделали русские. Вместе с союзниками", - написал Геркус в комментариях к посту.

Russians had. Together with allies.