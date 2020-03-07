Геркус ответил на претензии нового руководства "Локомотива"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в интервью "РИА Новости" пояснил свою позицию касательно спора с новым руководством клуба, который уже вылился в судебное разбирательство.

"Когда клуб подал иск, я был в шоке. Хоть и был подготовлен к такому, но это стало неожиданностью. Я молчал до последнего времени и соблюдал все договорённости о взаимном уважении. Но теперь вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Поведение и действия нового руководства "Локо" другого выбора не оставляют.

Если посмотреть в суть претензий, это не вопросы, а список надуманных обвинений. Первый пункт - я платил премии себе, второй пункт - я платил премии работникам клуба, третий - я оплатил услуги компании за помощь в получении гражданства игроку и так далее. И в конце письма требование вернуть 139 миллионов рублей в течение 30 дней. Если это посчитать вопросами, то я на них не ответил, деньги не вернул. И никто бы не ответил. Там даже было непонятно, кому надо вернуть деньги, там так странно это было сформулировано. Некоему "предприятию", без названия.

Теперь пару слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который "Локомотив" приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие "заключения" нужно лишать лицензии", - сказал Геркус.

Напомним, что "Локомотив" требует взыскать с экс-гендиректора 144,6 миллиона российских рублей.

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