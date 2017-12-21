Геркус: "Перенесем вопросы о продлении контрактов с Фарфаном и Семиным на весну"

Теги локомотив москваюрий семинджефферсон фарфанилья геркус

Геркус: "Перенесем вопросы о продлении контрактов с Фарфаном и Семиным на весну"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, когда будут продлены контракты с главным тренером Юрием Семиным и нападающим Джефферсоном Фарфаном.

"Фарфан пришел свободным агентом. Первым произнес эту фамилию как раз Штоффельсхаус. Фарфан находился в хорошей форме, он ответственный человек. А потом Джефферсон попал в расположение команды, где и произошел космический прогресс.

Когда будут продлены контракты с ним и Семиным? Мы приняли консолидированное решение – перенести такие вопросы на весну, когда станут более-менее понятны контуры следующего сезона", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" под руководством Семина лидирует в Премьер-лиге после 20 туров.

В этом сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локо" 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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