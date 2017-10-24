Геркус: "Первая строчка имеет психологическое значение"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о выходе своей команды на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

"Первая строчка имеет психологическое значение. Очень рады, это замечательный результат. Это важно перед важными играми с "Зенитом" и ЦСКА. Теперь мы едем в Петербург с замечательным настроением" - сказал Геркус.

Напомним, что в следующее воскресенье "Зенит" и "Локомотив" в очном матче разыграют звание победителя первого круга чемпионата.

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