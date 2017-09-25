Геркус поблагодарил "Локомотив" за победу над "Ростовом", выделив в команде одного футболиста

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Геркус поблагодарил "Локомотив" за победу над "Ростовом", выделив в команде одного футболистаПрезидент московского "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил свою команду за вчерашнюю победу над "Ростовом".

Так, в своем инстаграме босс "железнодорожников" написал: "Вчера мы добились победы в важном матче над "Ростовом". Над соперником, который силен в позиционном, оборонительном футболе. Каждая победа имеет особое значение в рамках такого напряженного графика. Как президент клуба хочу поблагодарить главного тренера, тренерский штаб, команду и весь коллектив клуба. Общими усилиями мы добились результата. И хочу обратить внимание на воспитанника нашей академии - Михаила Лысова. Пятый матч в основе, отличная работа".

Напомним, "Локомотив" обыграл "Ростов" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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