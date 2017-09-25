Геркус поблагодарил "Локомотив" за победу над "Ростовом", выделив в команде одного футболиста
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил свою команду за вчерашнюю победу над "Ростовом".
Так, в своем инстаграме босс "железнодорожников" написал: "Вчера мы добились победы в важном матче над "Ростовом". Над соперником, который силен в позиционном, оборонительном футболе. Каждая победа имеет особое значение в рамках такого напряженного графика. Как президент клуба хочу поблагодарить главного тренера, тренерский штаб, команду и весь коллектив клуба. Общими усилиями мы добились результата. И хочу обратить внимание на воспитанника нашей академии - Михаила Лысова. Пятый матч в основе, отличная работа".
Напомним, "Локомотив" обыграл "Ростов" со счетом 1:0. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|11
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|2
|Локомотив Москва
|11
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|Краснодар
|11
|21
|4
|ЦСКА Москва
|11
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|5
|Ахмат
|11
|17
|6
|Ростов
|11
|16
|7
|Урал
|11
|16
|8
|Спартак Москва
|11
|14
|9
|Рубин
|11
|14
|10
|Уфа
|11
|13
|11
|Амкар
|11
|11
|12
|Арсенал Тула
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Тосно
|11
|9
|15
|СКА Хабаровск
|11
|8
|16
|Анжи
|11
|8