Геркус поблагодарил "Локомотив" за победу над "Ростовом", выделив в команде одного футболиста

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил свою команду за вчерашнюю победу над "Ростовом".

Так, в своем инстаграме босс "железнодорожников" написал: "Вчера мы добились победы в важном матче над "Ростовом". Над соперником, который силен в позиционном, оборонительном футболе. Каждая победа имеет особое значение в рамках такого напряженного графика. Как президент клуба хочу поблагодарить главного тренера, тренерский штаб, команду и весь коллектив клуба. Общими усилиями мы добились результата. И хочу обратить внимание на воспитанника нашей академии - Михаила Лысова. Пятый матч в основе, отличная работа".

Напомним, "Локомотив" обыграл "Ростов" со счетом 1:0. | soccernews.ru