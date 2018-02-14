Геркус поддержал формат с введением плей-офф в РФПЛ

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Геркус поддержал формат с введением плей-офф в РФПЛПрезидент московского "Локомотива" Илья Геркус поддержал формат с введением плей-офф в отечественной Премьер-Лиге.

"Какой стратегии развития футбола придерживаюсь я? Решением могло бы стать введение серии плей-офф. Есть чемпионаты, которые прекрасно с плей-офф существуют. Все американские лиги работают с этой системой, в Европе - Бельгия, Голландия и Греция, насколько я знаю. Футбол - игра со 150-летней историей, но это не значит, что она должна оставаться в том формате, в котором она была 150 лет назад изначально придумана", - цитирует президента "железнодорожников" Чемпионат.

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