Геркус поддержал формат с введением плей-офф в РФПЛ

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус поддержал формат с введением плей-офф в отечественной Премьер-Лиге.

"Какой стратегии развития футбола придерживаюсь я? Решением могло бы стать введение серии плей-офф. Есть чемпионаты, которые прекрасно с плей-офф существуют. Все американские лиги работают с этой системой, в Европе - Бельгия, Голландия и Греция, насколько я знаю. Футбол - игра со 150-летней историей, но это не значит, что она должна оставаться в том формате, в котором она была 150 лет назад изначально придумана", - цитирует президента "железнодорожников" Чемпионат.

Не пропустите: стала известна сумма трансфера Могилевца в "Зенит". | soccernews.ru