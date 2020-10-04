Геркус поделился впечатлениями от игры Дзюбы в матче "Спартак" - "Зенит"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил игру капитана "Зенита" Артема Дзюбы в матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

"Дзюба сыграл слабее себя обычного, и это настолько меня удивило (ведь обычно игры против "Спартака" для Дзюбы особенные), что я написал, что, мол, без Азмуна он полнападающего. Хотел сказать (как обычно бывает) другое. Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоем они создают 2/3 моментов "Зенита" и забивают больше половины голов. Поодиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать", - сказал функционер.

В текущем сезоне 32-летний футболист в 9 матчах забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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