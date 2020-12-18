Геркус подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента ФНЛ

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус сообщил о своих планах участвовать в выборах нового президента ФНЛ.

"Друзья! Клубам ФНЛ - лучшей лиги мира - предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах. Общаясь с клубами, знаю их желание сделать лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ - имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный - сильно недооценён. Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнёров. Есть потребность в спортивном развитии, в улучшении организации турнира. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента ФНЛ и выиграть их.

Территориально ФНЛ - самая большая лига в мире. От Калининграда до Хабаровска - это и есть Россия. Каждый клуб, каждый регион одинаково важен и значим. Я вижу ФНЛ сильной, успешной, привлекательной лигой. Объединяющей болельщиков всех возрастов, во всех регионах страны. Доступной и привлекательной для общества, развивающей игроков, тренеров и судей. Прекрасную и востребованную площадку для коммерческих и медиа-партнеров. Лигу, игроков которой знают в лицо, игры и голы которой обсуждают и ждут по всей стране, которая будет самодостаточной и престижной. И в которой будут мечтать играть сотни тысяч мальчишек, занимающихся футболом по всей нашей стране.

С чем я иду на выборы? За спиной 12 лет работы в профессиональном и любительском футболе. Работа на клубном уровне в "Зените" и "Локомотиве", запуск команд в ПФЛ и в женской лиге, работа в структуре Премьер-лиги дали мне бесценный опыт успешного решения многих коммерческих, имиджевых, спортивных и маркетинговых задач. В 2020-м при моём участии была организована и запущена Лига городского футбола - турнира лучших любительских команд Москвы. Но главное - понимание, как сделать ФНЛ сильнее и привлекательнее. Объединить такие разные клубы в одну команду и сделать лигу действительно лучшей лигой мира. С таким видением будущего я начинаю эту избирательную кампанию", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, что ФНЛ осталась без руководителя 7 декабря после заявления об уходе с поста тогдашнего президента Игоря Ефремова, который возглавлял лигу на протяжении 10 лет.

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