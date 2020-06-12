Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба минувшей зимой действительно мог оказаться в "Тоттенхэме".

"Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента - человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел. И знаю это достоверно. Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал Чемпионат Мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Думаю, он знает очень хорошо состав сборной России.

Зачем Дзюба нужен команде Моуринью? Забивать голы, выигрывать игры. Дзюба забил бы 10 голов за сезон, все бы порадовались. Что пошло не так? Он был нужен "Зениту". "Зенит" хочет выигрывать титулы. У клуба одна звезда, а хотят две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался - такой игрок самим нужен", - рассказал бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус.

Напомним, что в январе серьёзную травму получил лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн и Моуринью искал ему замену, в том числе рассматривая кандидатуру Дзюбы.

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