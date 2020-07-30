Геркус подтвердил переход Кокорина в "Спартак"

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Геркус подтвердил переход Кокорина в "Спартак"

Переход нападающего Александра Кокорина в московский "Спартак" - это свершившийся факт, утверждает бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус.

"Всё, Кокорин в "Спартаке". Крайне рискованный трансфер всё-таки случился", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, что 29-летний футболист должен присоединиться к "красно-белым" на правах свободного агента после истечения контракта с "Зенитом".

В "Спартаке" Кокорин будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов. Соглашение стороны заключат по схеме "2+1".

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