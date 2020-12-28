Геркус подвёл итоги правления Мещерякова и Кикнадзе в "Локомотиве"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о работе своих преемников в московском клубе.

В декабре 2018 года "железнодорожники" доверили руководство Василию Кикнадзе.

"Сегодня ровно два года как я ушёл из "Локомотива". В тот день своего ухода я загадал выждать два года и четыре с половиной месяца – срок моей работы в "Локо" – и сравнить то, что получилось у новой команды с тем, что получилось у меня. Однако бригада Мещеряков [бывший председатель совета директоров] / Кикнадзе справилась намного быстрее. Жизнь сама подвела итоги. Их правление стало образцом непрофессионализма и войдёт во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать.

Сейчас "Локомотив" на новом пути. Из тупика, в который заехал красно-зелёный состав, выход только один – вперёд! И вверх в таблице! Именно этого искренне желаю в наступающем году болельщикам красно-зелёных!!!" - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, что в нынешнем чемпионате "Локомотив" идёт на восьмом месте, из Лиги Чемпионов команда вылетела по итогам группового этапа.

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