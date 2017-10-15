Геркус: "Поражение от "Уфы" требует внимательного анализа"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о поражении своей команды от "Уфы" в сегодняшнем матче Премьер-Лиги.

"Игра была непростой. "Уфа" всегда была неудобной командой. Особенно на своем поле. Много фолит, старается выходить на прессинг в чужой половине поля и играет в организованный, закрытый футбол. Наши ребята сегодня много боролись и упорно работали на поле в течение всего времени. К сожалению, допустили потерю концентрации, что и привело к голу. Поражение требует внимательного анализа и работы над ошибками", - цитирует Геркуса чемпионат.com.

Напомним, "Уфа" выиграла у "Локомотива" со счетом 1:0. | soccernews.ru