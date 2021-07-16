Геркус посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера

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Геркус посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера

Фото твиттер Ильи Геркуса

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус назвал специалиста, который мог бы заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

"Я склоняюсь к зарубежному тренеру. Тедеско? Я бы сомневался на его счёт, потому что он молодой и не работал со сборной. Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство. Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере.

Мартинеса мы рассматривали в "Локомотив", я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца", - сказал Геркус.

Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

После этого главный тренер сборной Станислав Черчесов был отправлен в отставку. Имя его преемника пока неизвестно.

Не пропустите: Геркус считает, что отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу. | http://soccernews.ru
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