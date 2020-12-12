Геркус посоветовал "Спартаку" продать Кокорина
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о будущем форварда Александра Кокорина в "Спартаке".
"Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую супер форму Кокорин, скорее всего, не наберёт, а значит ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
"Красно-белые" подписали Кокорина в августе в качестве свободного агента, заключив с ним контракт по схеме "3+1".
В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл за "Спартак" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Кокорин пропустит игру с "Сочи". | http://soccernews.ru
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