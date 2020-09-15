Геркус потроллил гендиректора "Локомотива" Кикнадзе после нулевой ничьей с "Ростовом"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус высмеял своего преемника на этом посту Василия Кикнадзе после матча 7-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что игра завершилась нулевой ничьей. "Железнодорожники" за 90 минут нанесли в створ ворот соперника всего 1 удар.

"Очень скучно смотреть как Кикнадзе делает "Локомотив" самым сильным, каким он только может быть", - написал Геркус в твиттере, сопроводив пост зевающим смайликом.

Очень скучно смотреть как Кикнадзе делает Локомотив самым сильным, каким он только может быть — Илья Геркус (@ilgerkus) September 14, 2020

Стоит отметить, что безвыигрышная серия "Локо" в РПЛ достигла уже пяти матчей, вследствие чего команда рухнула на 9-е место в турнирной таблице.

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