Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о том, как текущий кризис может повлиять на трансферный рынок в России.

"Упадёт ли уровень лиги из-за кризиса? Думаю, все останутся при своих, плюс-минус. Возможно, появится дополнительный стимул у молодых русских игроков. Но мы так и останемся вторым-третьим вариантом для продолжения карьеры. Думаю, будет большой всплеск свободных агентов, потому что сейчас страшно продлевать контракты, особенно с возрастными игроками. Тех, кого раньше подписывали на два года, теперь будут продлевать на год", - сказал Геркус.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса РПЛ, как и большинство других лиг мира, простаивает уже около двух месяцев.

Кроме того, на российские клубы окажет влияние кризис, связанный с падением цен на нефть, и как следствие ослабление рубля.

Не пропустите: Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса. | http://soccernews.ru