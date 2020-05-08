Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса

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Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями о том, как текущий кризис может повлиять на трансферный рынок в России.

"Упадёт ли уровень лиги из-за кризиса? Думаю, все останутся при своих, плюс-минус. Возможно, появится дополнительный стимул у молодых русских игроков. Но мы так и останемся вторым-третьим вариантом для продолжения карьеры. Думаю, будет большой всплеск свободных агентов, потому что сейчас страшно продлевать контракты, особенно с возрастными игроками. Тех, кого раньше подписывали на два года, теперь будут продлевать на год", - сказал Геркус.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса РПЛ, как и большинство других лиг мира, простаивает уже около двух месяцев.

Кроме того, на российские клубы окажет влияние кризис, связанный с падением цен на нефть, и как следствие ослабление рубля.

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