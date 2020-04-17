Геркус предположил, когда в России победят коронавирус

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Геркус предположил, когда в России победят коронавирус

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус порассуждал о том, когда в России справятся с пандемией коронавируса.

"Сделал прогноз по России на основании своей модели, и у меня получилось, что пик будет достигнут в конце апреля. С начала мая количество заболевших уверенно пойдёт на спад, и в конце мая уже всё завершится. По моим расчётам, в конце апреля дойдём до 6 тысяч заболевших в день. Всего случаев по моим оценкам будет в районе 180 тысяч, при этом количество умерших окажется меньше 4 тысяч. Это просто мои расчёты. Может, они оптимистичны", - сказал Геркус.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились более 32 тысяч человек, при этом только 273 заболевших скончались.

Из-за пандемии РПЛ приостановлена до 31 мая.

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