Геркус призвал россиян не нервничать из-за коронавируса

Теги илья геркускоронавируслокомотив москва

Геркус призвал россиян не нервничать из-за коронавируса

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в твиттере высказался по поводу темпов распространения коронавируса в России.

"Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем", - написал функционер.

В России число зараженных Covid-19 превысило 2,3 тыс. Более чем в 30 регионах России ввели режим всеобщей самоизоляции.

Не пропустите: Геркус рассказал, сколько денег потеряют российские клубы из-за коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов