Геркус призвал россиян не нервничать из-за коронавируса

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в твиттере высказался по поводу темпов распространения коронавируса в России.

"Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем", - написал функционер.

В России число зараженных Covid-19 превысило 2,3 тыс. Более чем в 30 регионах России ввели режим всеобщей самоизоляции.



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