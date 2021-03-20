Геркус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

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Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус порассуждал о шансах команд РПЛ стать чемпионами в текущем сезоне.

"После 23 туров у нас занятная картина. Очень плотная таблица в верхней части и уже довольно чётко очерченная четвёрка неудачников. "Зенит" практически обеспечил себе чемпионство. Остальные пять команд не обеспечили себе ничего и с разными шансами разыграют медали и три места в еврокубках. "Зенит" из 12 возможных очков этой весной набрал 7. Поражение от "Рубина" и ничья с "Ростовом" чуть уменьшила его шансы, но в целом "Зенит" уверенно идёт к титулу.

Из сложных соперников впереди "Локомотив", ну и разве что "Сочи", да может "Химки". В этих играх можно потерять очки. Допустим все ничьи. Вот и всё. В остальных играх "Зенит" без напряжения соберёт 12 очков. Итого при таких результатах - 63 очка. Вполне хватает для третьего чемпионства подряд.

"Спартак" выступает немного бодрее. 9 очков за весну, три победы подряд. Отставание от лидера четыре очка, с учётом личных встреч - пять. Но и соперники впереди посерьёзнее, в том числе ЦСКА, "Ростов", "Локо", те же "Химки". Набрать даже 18 очков - шесть побед - практически невозможно. Тут бы второе место удержать. Мой прогноз - 59 очков и второе место.

"Локомотив" прибавил ходу и выиграл 4 из 4. Пока третье место, взбодрившиеся болельщики, эксперты и бывшие руководители не устают нахваливать Николича и чудодейственные зимние сборы. Посмотрим на календарь. Впереди "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Динамо". Никого из них Николич не смог обыграть в этом сезоне. Скорее всего, "Локо" соберёт не больше 7 очков в этих четырёх матчах и 56 очков всего. Прогноз - третье-четвёртое место.

"Сочи" заработал 7 очков за весну, но при этом не смог выиграть ни у "Ростова", ни у "Локомотива". Впереди "Рубин", "Зенит", ЦСКА и четыре соперника попроще. Прогноз - 13-15 очков и 53-55 на финише и пятое-шестое место.

ЦСКА ещё после первого круга возглавлял таблицу, а сейчас по слухам уже ищет замену Гончаренко. Причина в трёх поражениях из четырёх этой весной. Предстоят игры со "Спартаком", "Сочи" и "Динамо" из серьёзных соперников. Прогноз - больше 15 очков и борьба с "Локомотивом" за третье место.

У "Динамо" прекрасный финиш с развязкой в двух последних турах с "Локомотивом" и ЦСКА. Команда на ходу, играет в красивый эффектный футбол. Должны брать 15-16 очков и бороться с "Сочи" за пятое место", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

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