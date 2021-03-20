Геркус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
Фото "Бизнес Online" / Ирина Ерохина
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус порассуждал о шансах команд РПЛ стать чемпионами в текущем сезоне.
"После 23 туров у нас занятная картина. Очень плотная таблица в верхней части и уже довольно чётко очерченная четвёрка неудачников. "Зенит" практически обеспечил себе чемпионство. Остальные пять команд не обеспечили себе ничего и с разными шансами разыграют медали и три места в еврокубках. "Зенит" из 12 возможных очков этой весной набрал 7. Поражение от "Рубина" и ничья с "Ростовом" чуть уменьшила его шансы, но в целом "Зенит" уверенно идёт к титулу.
Из сложных соперников впереди "Локомотив", ну и разве что "Сочи", да может "Химки". В этих играх можно потерять очки. Допустим все ничьи. Вот и всё. В остальных играх "Зенит" без напряжения соберёт 12 очков. Итого при таких результатах - 63 очка. Вполне хватает для третьего чемпионства подряд.
"Спартак" выступает немного бодрее. 9 очков за весну, три победы подряд. Отставание от лидера четыре очка, с учётом личных встреч - пять. Но и соперники впереди посерьёзнее, в том числе ЦСКА, "Ростов", "Локо", те же "Химки". Набрать даже 18 очков - шесть побед - практически невозможно. Тут бы второе место удержать. Мой прогноз - 59 очков и второе место.
"Локомотив" прибавил ходу и выиграл 4 из 4. Пока третье место, взбодрившиеся болельщики, эксперты и бывшие руководители не устают нахваливать Николича и чудодейственные зимние сборы. Посмотрим на календарь. Впереди "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Динамо". Никого из них Николич не смог обыграть в этом сезоне. Скорее всего, "Локо" соберёт не больше 7 очков в этих четырёх матчах и 56 очков всего. Прогноз - третье-четвёртое место.
"Сочи" заработал 7 очков за весну, но при этом не смог выиграть ни у "Ростова", ни у "Локомотива". Впереди "Рубин", "Зенит", ЦСКА и четыре соперника попроще. Прогноз - 13-15 очков и 53-55 на финише и пятое-шестое место.
ЦСКА ещё после первого круга возглавлял таблицу, а сейчас по слухам уже ищет замену Гончаренко. Причина в трёх поражениях из четырёх этой весной. Предстоят игры со "Спартаком", "Сочи" и "Динамо" из серьёзных соперников. Прогноз - больше 15 очков и борьба с "Локомотивом" за третье место.
У "Динамо" прекрасный финиш с развязкой в двух последних турах с "Локомотивом" и ЦСКА. Команда на ходу, играет в красивый эффектный футбол. Должны брать 15-16 очков и бороться с "Сочи" за пятое место", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Слуцкий недоволен судейством в матче "Рубин" - "Химки". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Мижигурскис рассказал, как Смородская отказалась покупать Коутиньо в "Локомотив"
-
Брандт может покинуть "Боруссию" летом
-
"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителя
-
Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ
-
Карпин опубликовал фото в очках жены
-
Стали известны детали контракта Олича с ЦСКА
-
"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка Англии
-
"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"
-
Стало известно, когда Сафонов сможет сыграть за "Краснодар"
-
ЦСКА договорился с Оличем
-
Геркус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
Итальянский клуб интересуется Нагельсманном
-
"Спартак-2" едва не проиграл "Алании", несмотря на преимущество в два гола к перерыву
-
Тренер сборной Бельгии: "Азар станет лучшим игроком Евро"
-
"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"
-
Вильена близок к уходу из "Краснодара"
-
Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи
-
1
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
Сёмин высказался о потенциале Захаряна
-
Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"